Así reacciona Roberto Palazuelos ante la polémica de la mamá de Luis Miguel

Ciudad de México.- El actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, tuvo la oportunidad de aclarar diferentes temas y reaccionó a la polémica que existe en torno a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el intérprete de Televisa lamentó la situación por la que atraviesa 'El Sol de México', aunque reiteró su postura y explicó que no quiere opinar al respecto.

No, no me hagan preguntas sobre eso, la verdad no opino de esto que es tan delicado. La verdad no", comentó el histrión.