¿Boda en Televisa? Conductora revela sus sentimientos y compara a su pareja con sus ex

Ciudad de México.- Las conductoras del programa Netas Divinas fueron muy sinceras sobre un tema que se habló en la emisión sobre las actividades de esta cuarentena.

Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún hablaron sobre el tiempo de pandemia y todo lo que se podía hacer pero muchas fueron sinceras al revelar que no siempre quería hacer algo y no pasaba nada.

Las presentadoras hablaron de las actividades que siempre se dicen son productivas como aprender un idioma, tomas cursos, pero que está sobrevalorada la idea de la gente que está siempre a prisa y que eso se cree que es éxito y que al estar lleno de cosas eso te debe hacer feliz pero ellas no lo ven así.

Yo pensaba que quedarme sin hacer nada sería mi infierno personal pero no pasó nada, estaba relajada, estaba contenta y pude conectar con alguien de verdad, de vamos a muchas cosas, porque he tenido relaciones así que todo es por encima pero aquí no pasa si está un cab..., tu perro y no hay nada".