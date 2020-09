Bomba en Televisa: Famosa actriz denuncia que productor la traumó por su físico: "Eres gordita"

Ciudad de México.- La guapísima y querida actriz, Anahí, abrió su corazón y se sinceró para confesar que una de las cosas que detonó su anorexia fue el traumante comentario que le hizo un productor de Televisa.

Durante la conversación que tuvo con el conferencista Daniel Habif, la intérprete de 'Mia Colucci' recordó los problemas alimenticios que padeció cuando apenas era una adolescente.

Anahí explicó que cuando apenas tenía 13 años, un productor de telenovelas le hizo un comentario que la marcó de por vida pues la despreció para una novela porque era "gordita".

La también cantante detalló que cuando pidió una oportunidad para protagonizar A mil por hora, quien iba a producir el melodrama le comentó que no podía darle el papel debido a su físico, sin embargo, el proyecto finalmente fue producido por Pedro Damián.

El productor que iba a hacer antes esa novela, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'".

Anahí recordó que mientras padecía este problema alimenticio, se tuvo que enfrentar a las fuertes críticas en los programas de chismes y lamentó que esto ocurriera dentro de su propia "casa", Televisa.

Salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13 a 14 años. Estuvo duro, la verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía", añadió.