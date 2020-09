¿Carlos Rivera? Tras éxito en Televisa, famoso coach de 'La Voz' se confiesa y sale del clóset

Ciudad de México.- Una famoso artista, que fue coach de La Voz México en Televisa durante la séptima temporada, admitió abiertamente que es bisexual, sin importarle las críticas.

No se trata de Carlos Rivera, Maluma o Natalia Jiménez, sino de Anitta. La cantante brasileña admitió sus preferencias sexuales en una reveladora entrevista a una agencia de noticias luego de estrenar su video Me Gusta, con Cardi B y Myke Towers.

Anitta, sin tapujos, comentó que, fiel a la letra de la canción, ella también ama a las mujeres. Aseguró que bien puede estar con un hombre o una mujer y que defiende la libertad de elegir a la pareja.

Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, con dos, con tres, con cinco, con seis. ¡Fiesta! Defiendo esa libertad", aseguró.