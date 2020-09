Conductor de 'Hoy' revela su postura sobre extraterrestres tras verse en polémica de ovnis

Ciudad de México.- Anteriormente, Omar Fierro, conductor del programa matutino, Hoy, llegó a verse envuelto en la polémica sobre vida extraterrestre, luego de que el comediante, Memo Ríos, aseguró haber visto alienígenas con unos amigos, de entre los cuales se hallaba dicho presentador.

No obstante, Omar buscó a aclarar las cosas en el show de espectáculos, De Primera Mano y señaló que el no se encontraba con Memo en el momento del avistamiento.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique 'abandona' playas de 'Exatlón México' por fuerte razón

Me habló y me dijo, 'compadre me equivoqué y dije que eras tú', le dije, 'si ya me hablaron como 6 personas para preguntarme de los ovnis'"comentó