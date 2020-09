Ella es Marla, la hermosa joven de 20 años que se robó el corazón de 'El Buki'

View this post on Instagram

Quien eres realmente ? Yo soy una chica curiosa, unida mentalmente, espiritualmente , y fiu0301sicamente. Soy una sonu0303adora en el proceso de aprendizaje , tratando de soltar mis miedos y descubrir hasta donde puedo llegar . Me gusta vivir despeinada y estar descalza . Me gusta reiu0301r, bailar y pasar tiempo junto al mar y contarle mis historias a la luna .