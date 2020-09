En 'Ventaneando', Andrés García hace devastadora confesión: "Es un mal momento"

Ciudad de México.- El actor de origen dominicano, Andrés García, mencionó que atraviesa por un momento complicado en su vida propiciado por la separación de Margarita Portillo, pareja con la que vivió por más de 20 años.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, el exintérprete de Televisa confesó que esta decisión se tomó en gran medida por la pandemia, aunque aclaró que es consciente y entiende el porqué de esta situación.

No es el mejor momento, pero no puedes andar con una relación y traer mala caras y peleando, no lo tolero mucho. Todo tiene su ciclo, todo termina y acaba", comentó el histrión.