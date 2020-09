Golpe a TV Azteca: Televisa haría esto para 'robarse' a 'MasterChef' y 'hundir' al Ajusco

View this post on Instagram

Manu0303ana platicaremos EN VIVO viu0301a Facebook con nuestra bella @anettemicheltv y los ganadores de MasterChef Junior, @alanalliterass y @soydiegochef... ud83dude31ud83dude4cud83cudffc u00bfQueu0301 tienen que contarnos sobre la nueva temporada de #MasterChefMx? ud83dudc40ud83cudf74 Coneu0301ctate a las 3 p.m. y descuu0301brelo. ud83dudcf2