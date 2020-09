¡Guapísima! Curvy roba más que miradas al presumir con orgullo su pancita en destapado 'outfit'

View this post on Instagram

u2728u201dA veces el cambio que tanto esperamos comienza con un CREO EN MI u201c. Pero cou0301mo empezar a creer en ti? Haz una lista con tus fortalezas y debilidades te doy un ejemplo... Una fortaleza miu0301a es que soy muy positiva y una debilidad es que me desespero fau0301cil entonces al yo saber mi debilidad tengo que trabajar en ella y mejorarla. Aprovechar mi fortaleza y sacarle provecho diu0301a a diu0301a. Inteu0301ntalo! Empieza a conocerte mau0301s y a sacarte provecho. Te quiero mi curvylover ud83dude18. #curvyzelma #curvylovers #loquiereslotienes #beautybeyondsize #amorpropio