Héctor Soberón vuelve a enfrentar demanda de paternidad por parte de Karen Rivera

Ciudad de México.- El actor, Héctor Soberón, volvió a enfrentar una demanda de paternidad por parte de Karen Rivera, quien en el años 2016 asegurara que el también presentador es el padre de su hijo.

En su mensaje, la mujer asegura que Héctor en esta ocasión no se quiso presentar ante las autoridades para realizarse las pruebas correspondientes, arremetiendo fuertemente en contra de él.

Por otra parte, Karen mencionar que Soberón la ha buscado por fuera y no a través de sus abogados para llegar a un acuerdo, sin embargo ella no accedido a sus negociaciones.

Si quiere llegar a acuerdos el señor, me quiere dar un dinero y que no se quiere hacer cargo del niño, pero las cosas no son así", dijo.