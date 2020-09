Jimena Sánchez deja boquiabiertos a internautas al presentar a la persona detrás de sus fotos

View this post on Instagram

No es la mejor foto, pero tengo pocas con ella ya que ella es quien me las toma. Happy birthday sista, te deseo que se cumplan tus sueu00f1os, que seas plenamente feliz y que Dios cuide tus pasos. Te quiero @hanniux y espero mu00e1s au00f1os de risas juntasud83dudda4 #hbday #bff