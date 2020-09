José Joel enfurece y abandona una entrevista por esta importante razón

Ciudad de México.- El cantante mexicano, José Joel, se volvió a poner en medio de la polémica y es que decidió abandonar un encuentro con la prensa, esto ante los cuestionamientos sobre Manuel José y Alejandra Ávalos.

Previo a la entrevista, el artista exhortó a los medios de comunicación a no realizar preguntas con respecto a estas dos personalidades, con quienes ha enfrentado diversas controversias durante los últimos meses.

No me interesa, me estoy enterando ahorita, de esa gente, de verdad, no hablo", mencionó el vástago de 'El Príncipe de la Canción'.