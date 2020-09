José Joel reaviva pleito contra Sarita Sosa y exige respuestas por la muerte de su padre

Ciudad de México.- Ante la llegada de su primer aniversario luctuoso, la familia en México de José José está en planes de realizar un homenaje al cantante, el cual estaría a cargo de su hijo mayor, José Joel.

Durante su rueda de prensa, el primogénito de 'El Príncipe de la Canción' habló acerca de la herencia que habría dejado su papá, pues señaló que había ciertas cosas que aclarar.

Señalando, primeramente, que hasta el momento todo el procedimiento se ha mantenido frenado por cuestiones de la contingencia por Covid-19, sobre el testamento señaló que no existe dicho documento.

Pero enfatizó en que el pleito no era tanto de posesiones o bienes materiales, sino que más bien por las regalías de la música que José José grabó durante 5 décadas de su carrera artística.

Todo se resume en las regalías discográficas como intérprete de mi papá. Mi papá no es compositor de su música, eso nos ayuda a no pelearnos por los derechos. Mi papá tuvo como 300 éxitos, por ende, hay unas regalías bastante interesantes por parte de las casas disqueras", comenzó diciendo Joel.

Además, habló acerca de sus pasadas declaraciones sobre su hermana menor, Sarita Sosa, a quien acusó por secuestrar a su papá y dejarlo morir para hacerse con la herencia, por lo que José Joel mencionó:

La realidad, aún no sé qué hay que perdonar, no sabemos qué pasó. Marysol sí expresaba una inquietud de que ella tenía la duda, de que lo orillaron a ya no tratarlo para que él muriera. Es que todas las pruebas van hacia ese camino", señaló el cantante.