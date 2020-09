Luis Felipe Tovar denuncia haber sido víctima de robo, pero se lleva inesperada compensación

Ciudad de México.- Luis Felipe Tovar denunció ante los medios de comunicación que nuevamente fue víctima de la delincuencia; sin embargo, reveló que en esta ocasión se llevó una grata sorpresa tras el robo.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique 'abandona' playas de 'Exatlón México' por fuerte razón

De la misma manera, el reconocido histrión contó que nunca imaginó que esta mala acción de los amantes de lo ajeno le hiciera al poco tiempo recibir un bonito gesto por parte de sus estudiantes.

Me robaron la bicla y todos mis alumnos se hicieron una coperacha y me regalaron otra… y entonces no me quitaron la alegría de andar en bicicleta", detalló.