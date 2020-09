¿Mhoni Vidente? Psíquico recibe mensaje de Jenni Rivera sobre la muerte de Chiquis: "Morirá pronto"

View this post on Instagram

El famoso psu00edquico, doctor #RobCissna, quien en muchas ocasiones es contratado por el FBI para resolver casos imposibles, se habru00eda contactado con Jenni Rivera al mu00e1s allu00e1, pues la cantante tiene un mensaje importante para Chiquis Rivera. u201cJenny se contactu00f3 conmigo porque estu00e1 preocupada por su hijau2026 Ella me dice que su hija fue abusada fu00edsica y mentalmente por su ex esposos (Lorenzo Mu00e9ndez) y por eso se separaronu201c, comienza diciendo el doctor Rob a quien solemos ver junto a Javier Ceriani y Elisa Beristain en u2018Chisme No Likeu2019. Rob, quien nos dice que mientras estamos conversando estu00e1 conectado con u2018La Diva de la Bandau2019, prosigue: u201cJenny tambiu00e9n sufriu00f3 relaciones de abuso toda su vida. Le ruega a su hija que no sea como ella. Que no acepte el abuso como lo hizo ella. Que no deje que los hombres la usenu201d. Doctor Rob, quien se maneja en el mundo anglosaju00f3n, vive en un pueblo espiritista en el medio de Orlando, Florida, llamado Casadagga. No conoce casi a las celebridades latinas, y asegura que su00ed sabe de la vida de Jenni porque en el pasado le han pedido que se conecte con ella, para hablar del accidente donde muriu00f3. sin embargo, dice no conocer de Chiquis. u201cElla se contactu00f3 conmigo para pedirme que busque a su hija, que tiene un mensaje para ella y me dice que le entristece ver a su angelito sufrir asu00ed. Siente que si su hija no cambia, moriru00e1 muy prontou201d, nos dice Cissna quien no quiso darnos el mensaje especu00edfico que Jenni tiene para Chiquis. u00bfQuiu00e9n es el doctor Ron Cissna? Es un psu00edquico que vive en un pueblo cerca de Orlando, Florida, llamado Casadagga. En dicho lugar solo habita una comunidad de medium y psu00edquicos al rededor de un hotel, donde se asegura que se siente la presencia de espu00edritus.