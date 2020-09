Michelle de 'Enamorándonos', derrite Instagram con foto desde la naturaleza

View this post on Instagram

B O N I T O Bonito es coincidir con alguien que no acuda a nosotros solamente en busca de encuentros efu00edmeros y sexuales. Todos merecemos a alguien que nos ame, que cada amanecer nos encuentre sexys, impresionantes, aunque tengamos el cabello enmarau00f1ado, el rostro desmaquillado y piel libre de lociones. B O N I T O Es coincidir con alguien a quien no tengas que exigirle atenciones, que sin tu00fa buscarlo inesperadamente te abrace, que haga acto de presencia cuando por los suelos se encuentren los u00e1nimos. B O N I T O Es coincidir con alguien que se sienta afortunado de tenerte, que te ame fu00edsicamente, que aprenda a descifrarte u00edntimamente, que te mire como una hermosa obra de arte, una diosa que los suspiros le robe. B O N I T O Es coincidir con alguien que te quiera, que no te apague, que te respete, te desee, que las revoluciones del corazu00f3n provoque. B O N I T O Es coincidir con alguien que venga libre de amores y desamores del pasado, que estu00e9 dispuesto a escribir una historia nueva, sin fantasmas de por medio. B O N I T O Es coincidir con alguien que en su vida te haga sentir importante, que aun siendo desiguales el amor sea recu00edproco y constante.