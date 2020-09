¿Por Ariadne Díaz? José Ron revela en 'Hoy' las razones de su rechazo a novela de Televisa

Ciudad de México.- El guapo galán, José Ron, ha aclarado en exclusiva para el programa Hoy si el rechazo de la novela de Televisa producida por Juan Osorio, ¿Qué le Pasa a mi Familia?, se debe a que sería coprotagonista de su exnovia, Ariadne Díaz.

Ron nuevamente reiteró que aunque sí estuvo en platicas para estar en el nuevo proyecto, no sucederá, señalando que no deberían de creer todas las noticias que salen por ahí sin la confirmación.

Hablamos, tiene un proyecto muy bonito, pero no voy a estar, no crean en todo lo que sale, que mal que crean algunas cosas que salen, pero no, yo les digo que no voy a estar, sí hubo un acercamiento, sí hubo una plática, estoy muy agradecido con él, con su confianza", explicó Ron.