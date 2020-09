¿Problemas en 'VLA'? Conductora se muestra molesta al no ser invitada a grabar

Ciudad de México.- Este jueves 24 de septiembre, algunos de los conductores del programa matutino, Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, Anette Cuburu y Roger González fueron llamados para grabar una canción juntos, sin embargo esto no fue del agrado de Laura G.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora señaló, a manera de broma, estar molesta por no haber sido invitada a grabar con sus compañeros y señaló que no le parecía justo.

¿Qué tienen ellos, que no tenga yo? Porque no me invitaron a grabar", dijo la presentadora a sus compañeros.