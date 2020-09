"Quiere hacer cómo si fuera de la familia": Marysol Sosa habla sobre Alejandra Ávalos

Ciudad de México.- Durante los últimos días, la cantante, Alejandra Ávalos, ha dado mucho de qué hablar por sus declaraciones sobre José José y su lucha porque Manuel José sea reconocido como hijo del fallecido artista.

Sin embargo, durante su reciente ruda de prensa, la hija de 'El Príncipe de la Canción', Marysol Sosa, fue cuestionada sobre Ávalos y la presunta demanda que su mamá, Anel Noreña, le impuso.

Marysol señaló que desconocía saber sobre el conflicto legal y no estar bien informada al respecto, pero dejó en claro su postura sobe Ávalos, señalándola como alguien que se quiere meter en asuntos de su familia como si perteneciera a ella.

Sobre ese otro tema, no sé quien te haya comentado… la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hablar de dicho tema, hasta ahí podría decir de eso".