Talina Fernández abre su corazón y confiesa su deseo por volver a encontrar el amor

Ciudad de México.- La exconductora de Televisa, Talina Fernández, por medio de una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, habló de la cosas que extraña hacer.

En su relato, la madre de Mariana Levy, habló de sus experiencias en el amor, así como de las cosas que hizo en su juventud, al asegurar que puso en riesgo su vida.

Ahorita me gustaría tener un novio que me agarre de la mano, que me lleve al cine... pero un señor que me cuente historias que pueda recordar, porque la edad si importa", dijo.