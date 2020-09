Tras dejar Televisa, 'destrozan' nuevo proyecto de Tania Rincón y así reacciona: "No lo denigren"

Ciudad de México.- La guapa y querida conductora, Tania Rincón, ha respondido al medio que ha 'destrozado' su nuevo proyecto tras haber dejado Televisa en la espera del llamado para la segunda temporada de Guerreros 2020, pidiendo que no "denigren" o inventen cosas sobre su vida.

Como siempre Rincón ha compartido que además de sus proyectos en televisión es la maestra de su primer hijo, Patricio, lo que un medio aseguró fue porque no le quedó más opción, algo que el molesto y les respondió en Twitter de esta manera.

De la manera más atenta les pido se informen mejor antes , y sobre todo que no busquen denigrar el trabajo de cuidar a los hijos como si fuera poca cosa", escribió Tania.

Pero la situación no quedo ahí, pues afirmó que siempre había cuidado a su hijo y tiene otros trabajos sin descuidar su casa al igual que otras mujeres madres de familia.

Mi paso por Guerreros no fue fugaz , la temporada se terminó. Siempre cuido a mi hijo y no es que ahora me vi en la “necesidad de cuidarlo“ . Actualmente estoy grabando un programa para tv de paga, y nunca dejo de tener responsabilidades en mi casa como millones de mujeres”, expresó la conductora.