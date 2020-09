Tras dejar Televisa por TV Azteca, Curvy cuenta en 'VLA' cómo la humillaron: "Ahí viene la gordota"

Ciudad de México.- La conductora y actriz, Zelma Cherem, quien es mejor conocida como Curvy, continúa dejando sin palabras al público de TV Azteca con las fuertes confesiones que ha realizado en la entrevista En sus batallas para el programa Venga la Alegría.

Durante la cuarta entrega de esta íntima conversación, la ganadora de Este es mi estilo abrió su corazón para recordar las fuertes humillaciones que ha sufrido desde niña debido a su físico y afirmó que sus problemas alimenticios derivaron del abandono de sus padres.

Desde chiquita he comido de más porque me sentía sola.. comía para llenar carencias, vacíos", relató.

Curvy, quien formó parte de Televisa en la serie La Rosa de Guadalupe, contó que desde la escuela, familia y hasta en algunos trabajos, se ha tenido que topar con denigrantes comentarios acerca de sus 'kilitos de más'.

Los niños a veces pueden ser muy agresivos, me decían 'ahí viene la gordota come torta con su hermana la gordota'... si íbamos a nadar, a mí me daba pena y hasta mi mamá me decía 'estás gorda ¿ya te viste en un espejo? te ves asquerosa'", recordó Zelma con lágrimas en sus ojos.