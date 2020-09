Tras rumores de relación con Peña Nieto, Eduardo Verástegui confiesa que sale con alguien

View this post on Instagram

Muchas gracias, Presidente @realdonaldtrump , por la invitaciou0301n a formar parte del Comiteu0301 Asesor de la Iniciativa para la Prosperidad Hispana. Es un honor para miu0301 trabajar por nuestra comunidad #hispana en EE.UU. @realdonaldtrump thank you for the great honor to serve on @WhiteHouse Comm on #Hispanic Prosperity. Iu2019m convinced with your leadership u0026amp; drive, weu2019ll expand economic/educational opps for all #Latinos in US u0026amp; strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA u0026amp; #VivaMexico @LaCasaBlanca #latinos #Juntossomosmau0301sfuertes @movivamexico