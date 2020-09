Conductor de 'VLA' relata que sufrió una terrible depresión tras quedarse sin empleo en Televisa

Ciudad de México.- El conductor, Patricio Borghetti, mediante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, confesó que al momento de quedarse sin trabajo vivió momentos de angustia cuando se quedó sin trabajo.

Y es que en sus inicios en Televisa, duró largas temporadas sin conseguir acomodo en un proyector, por lo que tristeza no pudo evitar invadirlo.

La carrera del actor es muy compleja porque no te la tienes que creer, cuando te toca la buena tienes que mantener los pies sobre la tierra... me ha tocado año y medio, casi dos años sin chamba donde entro en depresión, donde me quiero morir", compartió.