Crece el repudio hacia Simon Cowell: Fans de BTS y '1D' celebran el despido del directivo

Reino Unido.- Tras pasar por varias polémicas sobre posibles abusos antes los artistas debido a que no recibían los contratos y acciones que merecían, las autoridades de Triple Strings Limited tomó la decisión de despedir a Simon Cowell de la empresa y dejar que Louis Tomlinson tome control sobre sus ganancias.

Aspecto que las fans de Louis y One Direction celebraron ya que Simon fue hizo crecer a Fifth Hamony, One Direction y Little Mix pero resaltaban que debido a los pocos beneficios que recibían, dos de los grupos terminaron por separarse y sus integrantes decidieron irse como solistas; tal es el caso de Camilla Cabello, Normani, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, entre otros.

Te podría interesar: Adiós 'VLA': Tras cambiar Televisa por TV Azteca, conductora intocable los traicionaría con 'Hoy'

Por esto, la noticia de que Cowell ya no reciba ningún tipo de ingreso de quienes fueron sus clientes, enloqueció las redes y las 'directioners' se mudaron a Twitter para convocar una fiesta y celebrar que sus ídolos finalmente recibirán todo lo el éxito y dinero que merecen.

uD83DuDCE3| @Louis_Tomlinson se ha convertido en el único director de Triple Strings Limited tras la partida de Simon Cowell, pero la discográfica lleva inactiva desde 2015 y pertenece en un 50% a Syco pic.twitter.com/wdTIHhEhGg — L&H Updates (@LarryHispanic_) September 24, 2020

Además, el despido de Simon provocó que Tomlinson se convirtiera en el único director de la empresa, aspecto que causó aún más revuelo entre los fieles seguidores.

Sin embargo, es importante resaltar que Simon sigue dentro de la compañía de Syco y solo fue despedido de Triple Strings, la disquera de Louis, por lo que ya no deberían de tener contacto laboral. Por otro lado, también incrementan los rumores sobre el hecho de que Simon Cowell podría ir a la cárcel

Lee también: Sin ahorros y vetada de Televisa: Tras abandono de su ex, actriz da fuerte noticia en TV Azteca

SIMON COWELL ESTÁ DESPEDIDO Y PRESO, POR FIN SE HARÁ JUSTICIA POR 1D, FH, y Little mix. AHUEVO PVTAAS!! pic.twitter.com/H8rWylL7BW — ale ???? (@daamhoran) September 24, 2020

despidieron a simon cowell DJAJAJJ pic.twitter.com/TpPuoteHrR — vvani? (@alwaysxstyless) September 24, 2020

Simon Cowell fue despedido de Triple Strings, sello discográfico de Louis desde 2015 y ya no tiene relación laboral con él de ningún tipo, y hay rumores de que está preso/arrestado/esperando un tribunal... pic.twitter.com/Co0PJgt3lz — illilli uD835uDE70uD835uDE95uD835uDE8E×?× illilli (@imnotfavorite) September 24, 2020

Fuente: Diario de Yucatán