¿Fracaso en TV Azteca? Productor revela que habrán cambios en 'Exatlón' y fans reaccionan

View this post on Instagram

La semana 5 del EXATLOu0301N estau0301 por iniciar con COLOSALES sorpresas y mucho mau0301s emociou0301n. ud83dudd35ud83dudd34 Los atletas deben demostrar su mayor rendimiento si quieren convertirse en LEYENDAS... Lunes a jueves a las 7:30 p.m. y domingos de ELIMINACIOu0301N a las 8 p.m. ud83cudf34ud83dude0e #FortalezaExatlou0301n