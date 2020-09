Manuel Landeta cuenta como Juan Osorio lo dejó fuera de importante proyecto en Televisa

Ciudad de México.- El reconocido actor de televisión y teatro, Manuel Landeta, es recordado para varios de sus papeles, pero uno de los más recientes fue el de la telenovela Mi marido tiene familia, donde interpretó a 'Augusto Musi'.

Sin embargo, fue extraño para muchos el ya no verlo más en la segunda temporada del exitoso melodrama de Televisa, pues desaparecieron a su personaje.

Lejos de no haber llegado a algún buen acuerdo con la televisora de San Ángel, el actor reveló durante una transmisión en vivo, que el productor, Juan Osorio, no estaba satisfecho con su actuación, por lo que acabó fuera de Mi marido tiene más familia.

Hubo una reunión donde Juan Osorio me dijo, ‘no me gusta como estás haciendo tu personaje’, entonces ahí fui corrigiendo en base a lo que me fueran diciendo, como debía ser el personaje, yo trabajo de acoplarme un poco a lo que hacía minor, para dar continuidad al porque él era como era".