'MasterChef Junior': Descubre qué pasó y cómo luce Nicole actualmente

CHEESECAKE DE MANGOud83eudd67 Porciones : 10 - 12 aproximadamente. INGREDIENTES BASE: 180 g de galletas maru00edas 80 g de mantequilla derretida MOLDE: 25 cm de diu00e1metro por 6.5 cm de altura CHEESECAKE: 1 taza de pulpa de mango. 65 g de azu00facar 200 g de queso crema a temperatura ambiente 100 ML de leche 20 ML de jugo de limu00f3n 150 ML de crema para batir 4 cd de grenetina 50 ML de agua fru00eda GELATINA SUPERIOR: 1 taza de pulpa de mango 2 cd de grenetina 25 ML de agua fru00eda Comenzaremos moliendo las galletas puede ser en una licuadora, procesador de alimentos, etc. Despuu00e9s en un traste ponemos las galletas junto con la mantequilla y mezclamos hasta lograr que al presionar quede compacta, seguido de esto tomamos el molde en que vayamos a poner el cheesecake, yo les recomiendo que sea de aro para poder retirar fu00e1cilmente. En la base antes de cerrarlo podemos poner un poco de papel encerado para que sea mu00e1s fu00e1cil al momento de querer desmoldar. Despuu00e9s lo meteremos al refrigerador por aproximadamente 30 min. Vamos a hidratar la grenetina con el agua fru00eda, aparte vamos a poner a calentar la leche y el azu00facar cuando rompa el hervor agregaremos la grenetina cuando u00e9sta se fundase pondremos el jugo de limu00f3n y sacaremos del fuego dejaremos enfriar. En un bowl ponemos la crema para batir y la montamos, en la potencia mu00e1s baja de la batidora agregaremos el queso crema por completo. En este punto la mezcla de mango ya tiene que estar fru00eda, entonces la agregaremos poco a poco con una miserable con movimientos envolventes para no sacar el aire que obtuvimos al subir la crema. Enseguida a la base de galletas pondremos la mezcla de mango lo haremos de una manera suave para no estropear la base. Lo meteremos al refrigerador por aproximadamente 2 horas, lo tapamos con papel film. Para la gelatina superior u00fanicamente pondremos a hidratar la grenetina. Cuando estu00e9 hidratada la calentaremos con la pulpa de mango y dejaremos que se enfru00ede. Una vez fru00edo con ayuda de la parte inferior de una cuchara pondremos la gelatina por encima del cheesecake y lo taparemos nuevamente con papel film. Dejamos enfriar por un mu00ednimo de 6 horas preferente mente toda la noche y lo podemos servir.