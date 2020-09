"No hay rencor": Maribel Guardia sobre la infidelidad entre Arleth Terán y Joan Sebastian

Ciudad de México.- Maribel Guardia confesó que no guarda ningún tipo de resentimiento en contra de Arleth Terán, quien fue la tercera en discordia en su relación con Joan Sebastian, padre de su único hijo.

La también actriz, quien fue cuestionada por la prensa sobre el reciente fallecimiento del padre de Arleth, sorprendió al enviar sus condolencias y aclarar que con su colega no tuvo ningún problema cuando descubrió que Joan la engañaba con ella.

Sin embargo, ante la pregunta de los reporteros sobre si no tenía algún tipo de resentimiento contra Terán, la costarricense aclaró:

Yo no tengo ningún rencor con ella, uno tiene que aprender a tirar los bultos pesados que traes en la espalda, a parte yo en su momento pues al que le reclamé fue a él, porque el que me amaba era él, no ella".

Entonces yo no soy ese tipo de persona que guarda rencores porque esto no te ayuda, yo creo que por eso me veo bien, porque he superado muchas cosas en la vida".