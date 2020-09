¿Qué se hizo en la cara? Patricia Manterola causa furor al aparecer de esta exótica forma

View this post on Instagram

Esta es una de las tantas tomas hermosas del video u00bfYa lo vieron? ud83dudc46Link en bio ud83dudc46 Hoy quiero compartir lo que pienso sobre la conversaciou0301n que abriu0301 en el post de ayer y del cuau0301l leiu0301 todos sus mensajes hermosos: Si parto de la base que soy cuerpo, mente y espiu0301ritu, esta reflexiou0301n es lo que me ha ayudado a fluir un poco mejor con la vida... Si u201cTRATO de pensar positivou201d o u201cTRATO de rechazar los pensamientos negativosu201d se vuelve una LUCHA constante a nivel mental o a mi nivel ego mente que no me da paz. Y entonces me pregunto: u00bfQuien soy YO en realidad? u00bfAcaso u201cSOYu201d mis pensamientos? o mau0301s bien mis pensamientos SOLO son una de las tantas funciones del ou0301rgano llamado cerebro, asiu0301 como cada ou0301rgano tiene una funciou0301n distinta, pero YO NO SOY nada mas el hiu0301gado o el corazou0301n o el pau0301ncreas o...el cerebro ud83dude0a Y convencida respondo Yo NO SOY mis pensamientos, cuando descubriu0301 esto automau0301ticamente dejeu0301 de IDENTIFICARME con ellos y es entonces que me pregunte... u00bfEntonces QUIEN es el que OBSERVA esos pensamientos? Y con la ayuda de hermosas herramientas y prau0301cticas diarias mi respuesta es clara... lo que observa ES mi verdadero Ser de luz, Dios, Vida... cada religiou0301n o prau0301ctica le llama distinto pero yo siento que es el mismo AMOR sin importar su nombre... ese SER supremo DE PAZ que YA vive dentro de mi y no se identifica porque el YA ES amor puro, paz infinita... Entonces cuando pongo conscientemente mi atenciou0301n en el SER que SOY y que YA estau0301 dentro de mi, cualquier pensamiento positivo o negativo pierde su poder sobre la paz infinita del SER y desde ese espacio me ayuda a no identificarme y a utilizar los pensamientos a mi favor, a confiar en su plan perfecto y asiu0301 fluir con cualquier pensamiento o situaciou0301n que se presente en la vida... Como dice mi canciou0301n u201cTU eres la fuerza y la razou0301n para viviru201d YA VIVE DENTRO DE TI... Espero me haya dado a entender ud83dude0aud83dudc96 u00a1Los quiero! Hermoso ombligo de semana ud83dudc96ud83cudf1fud83dude4fud83cudffc