Sin ahorros y vetada de Televisa: Tras abandono de su ex, actriz da fuerte noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- La querida actriz y comediante Aída Pierce dio una lamentable noticia en Ventaneando luego de anunciar por todo lo alto lo feliz que estaba apenas hace unos meses.

Pierce, quien estuvo más de 30 años en Televisa y en 2012 decidió irse a TV Azteca, fue vetada de la empresa por traicionarlos y por esa razón no estuvo en televisión por mucho tiempo, aunque regresó en 2016 para un papel en la telenovela Sueño de amor.

Entre varias tragedias que sacudieron su vida, la actriz perdió a su hermano a causa del SIDA en 1987. Posteriormente, sufrió el duro abandono de Rubén Morales, el padre de su hijo.

Como al año de estar juntos le digo que quiero tener un hijo y que yo me quería casar. Él me dijo que no se quería casar (...) Al saber que estaba embarazada se puso muy histérico y se pone a hacer sus maletas. Me dijo que no podía con eso y me abandona. Yo lloraba".