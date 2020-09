A sus 46 años, Luz Elena González se roba más de un suspiro con juvenil atuendo

View this post on Instagram

Es viernes de consentida y estoy tan feliz que el cuerpo no solo lo sabe, lo grita ud83eudd29ud83eudd29ud83eudd29ud83eudd29ud83eudd29ud83eudd29... gracias siempre por su amor cariu00f1o familia bonita de @elheraldodemexico #aquicontigo por estos du00edas maravillosos de gran aprendizaje y diversiu00f3n y a ustedes que nos reciben en casita todos los du00edas a partir de las 9 hasta las 13 horas, los amoud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96!!! Vestido by @luremoficial @heraldotv