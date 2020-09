Talina Fernández habla sobre la maravillosa relación de Ana Bárbara y sus nietos

Ciudad de México.- Talina Fernández, querida conductora de Sale el Sol, ha hablado sobre la maravillosa relación de sus nietos con la famosa cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, quien estuvo en un enlace en vivo en el programa de Montse y Joe compartiendo unos momentos junto a 'La Dama del Buen Decir'.

Fernández recientemente estuvo en el show que la sorprendió al enlazar a la interprete de Qué Poca, lo que dejó maravillada a la conductora que no pudo contener su felicidad y amor por ella, que le correspondió con la misma efusividad.

¡Ay adorada, Peque, te amo, te quiero mi Peque!”, dijo Talina al ver a la cantante. "Qué gusto de verdad, estar en este vivo, me estoy muriendo de la risa con tus historias porque tantito sí me parezco a ti, y eso que no tengo tu sangre, amo a los de tu sangre, pero no tengo tu sangre, de verdad, más parecidas imposible, qué gusto verte preciosa", respondió Ana.

Tras esto Ana Bárbara se deshizo en halagos para Fernández, señalando a las conductoras que acertaron a la hora de elegirla como su invitada de la noche, además de agradecerles por permitirle verla y compartir esos momentos aunque sea mediante una computadora.

Una mujer como ella, muy poco existen, culta, inteligente, sensible, de verdad que es muy bonito que hayan tenido esta maravillosa idea porque estas mujeres son personajes y son únicas, es un honor que me inviten a mandarle un beso con todo mi amor", expresó Ana Bárbara.

Mientras tanto Talina recordó que se sintió impresionada cuando vio que María, la hija mayor de Mariana, retiró su barrera y se acercó tanto a la cantante que le comenzó a decir mamá, a lo que Ana relató como sucedió y lo que sintió cuando sucedió eso.

Fue muy tierno para mí cuando me pidió decírmelo, para mí fue casi el mismo impacto que cuando Paula con 3 (años) me dijo: ‘¿Te puedo decir mamá?’. Es impresionante y ahora tenemos una relación muy muy bonita, tenemos mucha afinidad y la amo, como amo a Paula, como amo a Emilio, son unos verdaderos hijos del alma para mí”, aseguró la interprete. “Yo lo sé y yo te lo he agradecido siempre mi amor”, le reconoció Fernández.

Pero no solo el cuidar de sus nietos como si fueran sus hijos ha hecho que Talina adore tanto a la cantante, pues recordó el increíble gesto que tuvo cuando fue operada de la cabeza y no le permitían ver a los pequeños.

Cuando me operaron de la cabeza iba yo a casa de mis nietos, y tenía un boquete aquí, y hacia un sol en Cancún… Y el entonces esposo de Peque (José María Fernández) no permitía que yo viera a mis nietos, y Peque me hacía el favor de mandarlos con la muchacha a la playa y me mandaba un refresco de cola… No lo voy a olvidar jamás Peque, te quiero”, contó. “Te amo, te adoro”, concluyó Bárbara.

Fuente: Hola