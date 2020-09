Tania Rincón se defiende de las críticas por preferir a su hijo antes que a su trabajo

Ciudad de México.- Hace ya una semana atrás, el reality show de Televisa, Guerreros 2020 llegaba a su fin, tras esto, se reveló, que Tania Rincón, la conductora de dicho programa, había tomado la decisión definitiva de dedicarle más tiempo a su hogar y familia.

No obstante, esto no acabó siendo del agrado de muchos, pues en redes sociales la criticaron duramente, señalando que no por ser mujer debería ser ama de casa, la criada o alguien de servicio.

Ante esta situación, Tania se mostró molesta en redes sociales y pidió a todos que dejaran de comentar mala al respecto, pues solamente estaban denigrando tanto el trabajo del hogar, como el cuidado de su familia.

De la manera más atenta les pido se informen mejor antes, y sobre todo que no busquen denigrar el trabajo de cuidar a los hijos como si fuera poca cosa", comentó.

Mi paso por Guerreros no fue fugaz, la temporada se terminó. Siempre cuido a mi hijo y no es que ahora me vi en la necesidad de cuidarlo. Actualmente estoy grabando un programa para tv de paga, y nunca dejo de tener responsabilidades en mi casa como millones de mujeres", añadió.

Ante esto, los fans de la conductora se manifestaron dejando su respectivo like, además de algunos comentarios, donde señalaron que su manera de pensar estaba muy en lo correcto.

Con información de: Las Estrellas