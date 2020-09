Tras la pérdida de dos bebés, Poncho de Nigris dice si quiere volver a ser papá

View this post on Instagram

#chikicha 24 de septiembre! Cuenta regresiva, esta va viral !!! Cantada vale doble. ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudca3ud83dudca3ud83dudca3ud83dudd25ud83dudca3ud83dudd25ud83dudca3ud83dudd25ud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc8eud83dudc8eud83dudc8e el equipo de esta rola en la cancha va @dixsonwaz @musamistral @finishoooo #chikicha