Tras polémicas de Pato Araujo en 'Exatlón' y la entrada de su hermana, Zudikey comparte esto

View this post on Instagram

Las tres reynas de exatlou0301n juntas ud83dudca5u26a1ufe0fud83euddb9ud83cudffcu200du2640ufe0fud83dudc78ud83eudddau200du2640ufe0f que emociou0301n verlas en cada circuito. #exatlonmx #reynas #powergirls #chicassuperpoderosas