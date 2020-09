¿Vuelve a TV Azteca? Heber Gallegos 'hunde' a Titanes y habla de su llegada a 'Exatlón'

Ciudad de México.- El exparticipante de la tercera temporada de Exatlón México, Heber Gallegos fue contundente y respondió a los rumores de su posible llegada a la competencia de TV Azteca como refuerzo de los azules o los rojos.

Heber aclaró en sus historias de Instagram con un duro mensaje si se incorpora o no a la cuarta temporada de la competencia, Titanes vs. Héroes, además de 'burlarse' de las integrantes de los Titanes, Ana Lago y Mati Álvarez por su manera de ocultarlo antes del estreno.

Lee también: Adiós 'VLA': Tras cambiar Televisa por TV Azteca, conductora intocable los traicionaría con 'Hoy'

A post shared by Heber Gallegos (@heber_gallegos) on Mar 13, 2020 at 4:29pm PDT

View this post on Instagram

Bueno raza, sí hay un contrato de guardar silencio, es un contrato donde no puedes decir ciertas cosas del programa, o estar 'spoileando' si vas a ir o cuando no es debido. Como no voy a participar en esta ocasión de Titanes vs. Héroes, les puedo decir sin pelos en la lengua que no voy a estar ni de refuerzo ni de nada".