"Yo me hago el amor": Aylín Mujica hace fuerte revelación de su soltería

Ciudad de México.- Aylín Mujica logró sorprender a todos en la reciente emisión del programa de espectáculos, Ventaneando, pues compartió varias cosas de su vida privada y de su carrera artística.

Contó acerca de la polémica en la que se vio envuelta hace poco con Vicente Fernández Jr. y sobre su nuevo proyecto en teatro, con el Cuarentenorio Cómico.

Pero sin lugar a dudas, Aylín logró dejar con la boca abierta tanto a los conductores del programa, como a la misma audiencia, luego de hacer una fuerte revelación sobre su soltería y la falta de un hombre en su vida.

Es que una amiga me decía, 'cómo Aylín, a ver, tu no quieres pareja, pero ¿Quién te va a hacer el amor?', entonces yo le dije, 'yo', yo me hago el amor, a la hora que yo quiero, no tengo que conversar después", contó.