Aislinn Derbez comparte bella postal con Aitana y fans enloquecen: "Tu papá se clona"

View this post on Instagram

Estas hermosas hermanas me derriten de amor, amo cuando estu00e1n juntas. // These two beautiful sisters melt my heart, I love when theyu2019re together. u2665ufe0fu2665ufe0fu2665ufe0fu2665ufe0fu2665ufe0f #festejandoapapu00e1 #sisters #comodosgotasdeagua