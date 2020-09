Andrés García confiesa de qué forma prefiere morir: "Así sería un regalo de Dios"

Ciudad de México.- El actor de origen dominicano, Andrés García abrió su corazón y reveló que es consciente de los ciclos de la vida, incluso, confesó de qué forma le gustaría morir y ser recordado a lo largo de los años.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, el exintérprete de Televisa mencionó que ya ha pensado en esta posibilidad, además, dijo que preferiría fallecer sin dolor y si es posible mientras esté dormido.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras estar presa por asesinato y varias cirugías, exactriz de Televisa llega a 'VLA'

Yo quisiera una salida bonita, pero en eso no es cuando uno quiera, sino cuando Dios quiera. Me gustaría y no quiero que esto se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor".