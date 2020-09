¿Dejó la cocina? Así es la vida de Carlos Leal tras estar en 'MasterChef'

View this post on Instagram

Aquiu0301 con el Jefe @chefherrera genio incomprendido de la cocina mexicana. Estuve cocinando con el en @pasodelnortemx hace unos pocos meses . Prepareu0301 en esa ocasiou0301n el platillo que veru00e1n en la siguiente foto: Curry, short rib ahumado y verduras confitadas. Espero que muy pronto se enciendan al cien los fogones de todos los restaurantes del mundo #chef #cocinero #curry #masterchef #cook #grill #mexico #nocuelgueselmandil #masterchefmeu0301xico