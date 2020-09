Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este sábado 26 de septiembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este sábado 26 de septiembre de 2020.

Aries

Olvidará a esa persona con la que ha roto hace poco tiempo. Importante desestabilización económica. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Tauro

No sea agresivo con las personas que le quieren. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. El estado de su dentadura es bueno, siga así.

Géminis

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

Cáncer

Se notará romántico y mimoso, pero su pareja no. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Evite a toda costa malentendidos en el trabajo. Mime sus ojos, están muy sensibles.

Leo

Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Virgo

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Mal día para las negociaciones con sus superiores. No retrase más su visita al médico.

Libra

La vida social cobrará un gran protagonismo. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

Escorpio

Atienda bien a su familia, se lo agradecerán. Es un buen momento para hacer inversiones. Las mejoras laborales se están negociando. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Sagitario

Las relaciones con personas más jóvenes animarán su vida. Excelente momento económico. Día de intensos desafíos profesionales. Buen estado físico y psicológico.

Capricornio

Demuestre su cariño a la persona amada. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Los conflictos en lo laboral se atenúan. El desasosiego que padece necesita de meditación.

Acuario

Asumir una ruptura no es tarea fácil; pida ayuda. Su situación económica le permite ser más generoso. Trate de conseguir el apoyo que necesita en su trabajo. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

Piscis

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Ponga orden en su confusa economía. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Tendrá los huesos delicados.