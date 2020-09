¿Llega a TV Azteca? Novia de Mati Álvarez confiesa su deseo de entrar a 'Exatlón'

Ciudad de México.- Irene Sampedro compartió detalles en torno a cómo vive la nueva temporada de Exatlón México y las sensaciones que le ha dejado su novia, Mati Álvarez, a lo largo de estas últimas semanas.

Durante una transmisión en vivo con Juan Rene Serrano, la influencer explicó que ha percibido una buena participación de la estrella de Titanes, además, respondió si es que le gustaría entrar a este reality show.

No sé, me lo he replanteado. Al de México no sé, porque tengo entendido que, si no cuentas con la nacionalidad, no puedes, pero lo he planteado en el de Estados Unidos", comentó Sampedro.