¿Recuerdas a La Mars? Así luce luego de una increíble transformación física

2017/2020 Queru00eda esperarme a subir un before and after para u201censeu00f1ar mu00e1s progresou201d, pero encontru00e9 esa foto viejita y me sentu00ed MUY orgullosa de mi progreso ud83dudd25ud83dudcaaud83cudffc En el 2017, me mudu00e9 por primera vez fuera de casa de mi familia, a vivir sola en la CDMX con a penas 16 au00f1os. Estaba tan enfocada en hacer contenido y entender cu00f3mo funciona el mundo del internet despuu00e9s de haberme hecho viral, que literalmente se me olvidu00f3 que tenu00eda que COMER! Suena tonto, pero neta habu00edan du00edas que lo u00fanico que comu00eda eran unos tacos de desayuno a las 6pm. Enflaquu00e9 muchu00edsimo, para nada era un estilo de vida sano, cada du00eda me veu00eda mu00e1s y mu00e1s como esqueleto y todos lo notaban menos yo. (Si se van hasta abajo en mi IG encontraru00e1n mas fotos) Unos au00f1itos despuu00e9s veo un CHINGO de diferencia, y aunque todavu00eda me falta MUCHO para alcanzar mis metas se los comparto por si a alguien le sirve como inspo u2728