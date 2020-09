Roberto Palazuelos y la dura etapa que vivió por su adicción a las drogas

Ciudad de México.- El actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, ha conseguido tener éxito en todas sus facetas y, aunque nunca lo ha negado, también pasó por una etapa complicada por su adicción a las drogas.

En marzo de 2018, durante su visita a La Saga, el intérprete de Televisa se sinceró con Adela Micha y comentó que, desde los 21 o a los 25 años, padeció distintos problemas por el consumo de la cocaína.

'El Diamante Negro' reveló que, si bien no estuvo internado, recibió apoyo por parte del personal de Oceánica, aunque aclaró que el ejercicio se convirtió en su mejor aliado a lo largo de este proceso.

Me ayudaba mucho hacer ejercicio, si me sentía con ansiedad de consumir, me salía a correr y la corrida me ayudaba y me sentía muy bien. Luego te siente mejor, pero fueron varias recaídas", mencionó.