Sin trabajo y en crisis: Tras despido de Televisa, TV Azteca 'deja' fuera de 'La Voz' a esta coach

Ciudad de México.- Luego de que apenas esta semana hiciera su debut como actriz en Televisa en Esta historia me suena y luego fuera anunciado que el unitario salía del aire de forma repentina, trascendió que María José también quedaría fuera de la nueva temporada de La Voz Azteca.

Aunque hace algunos días se filtraron imágenes que 'confirmaban' para muchos quiénes serían los nuevos coaches de La Voz en su edición Senior para el próximo año, y María José estaba incluida, ahora revelan que es muy probable que haya terminado su contrato con TV Azteca.

Así lo sugirió el youtuber Alejandro Zúñiga, quien contó lo siguiente:

Comentó sobre cómo la cantante y actriz ha estado 'saltando' de una empresa a otra, sin ningún tipo de veto.

María José anda como chapulín, saltando de Televisa a TV Azteca. Grababa 'Esta historia me suena' y al mismo tiempo grababa 'La Voz'. Es un caso muy particular, porque a muchas personas no le permiten esto y en su caso sí, se nota que alguien la quiere mucho en Televisa y la ayuda para que no la vayan a vetar".