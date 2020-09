VIDEO: El día que Raúl Araiza le robó tremendo beso a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Fue en mayo de 2018 cuando Andrea Legarreta y Raúl Araiza protagonizaron un tremendo beso en la boca en pleno programa Hoy, algo que dejó con la boca abierta a los televidentes.

Todo ocurrió cuando el conductor se disponía a hacerle una pregunta a Legarreta en la sección Échate de Cabeza, sin embargo, se acercó a ella y le dijo "¿Qué no te gusta? ¿Qué traes?", y de manera sorpresiva le plantó el beso.

Tras esto y con una pícara sonrisa, Araiza justificó así lo que acababa de pasar: “No me vayas a pegar, no me vayas a pegar fue de amor de 11 años… Oye si en las novelas me lo daba…”.

La esposa de Erik Rubín quedó sumamente sorprendida y sin palabras. Ahí ‘El Negro’ Araiza aprovechó para ofrecerle una disculpa y acabar con los rumores de una mala relación laboral entre ambos.

El momento del beso, que se se volvió viral en redes sociales, dividió opiniones entre los usuarios, algunos señalaron que todo se trata de un show, mientras que otros dijeron que el beso en la boca no era necesario.

Fuente: Hoy