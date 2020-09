Entre lágrimas, Chiquis Rivera recuerda a su madre tras su separación con Lorenzo Méndez

California, EU.- En estos últimos días, la cantante, Chiquis Rivera, se encuentra pasando por un momento tormentoso, pues hace unos días anunció su separación definitiva con su esposo, Lorenzo Méndez.

A pesar de que la artista ha buscado sobrellevar las cosas enfocándose aún más en su carrera, lo cierto es, que como todo ser humano llega sentirse triste y melancólica por la tragedia amorosa.

Ante el actual desamor que vive Chiquis, ha hecho que caiga en el recuerdo de su fallecida madre, Jenni Rivera.

Pues reaccionó sumamente triste al ver un tierno video hecho por los fans, donde recopilaron varios momentos donde madre hija convivieron juntas, mientras de fondo se escuchaba Because You Loved Me de Celine Dion.

La artista comentó una serie de emojis con la cara llorando, cosa que le habría pegado aún más por su divorcio con Lorenzo, pues en sus historias de Instagram compartió después el clip, escribiendo:

Uno de estos abrazos me haría muy bien en este momento".

Con información de: People en Español