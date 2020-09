Facundo revela la verdad sobre la niña fantasma del cementerio luego de 14 años

Ciudad de México.- El famoso conductor de televisión, Facundo, logró grabar uno de los momentos más aterradores de la televisión mexicana, luego de que él y su equipo fuera a grabar a un panteón por la noche.

En dicha grabación, el presentador del ya cancelado programa, Incógnito, el presentador logró grabar al supuesto fantasma de una niña que lloraba por su mamá.

Desde aquel suceso ya han pasado 14 años, sin embargo, muchos mexicanos se siguen cuestionando si esto fue algo real o si acaso simplemente fue una maniobra hecha por la producción.

Durante su reciente invitación al podcast, La Cotorrisa, Facundo habló de lo que experimentó aquel día, pues aseguró que el no sabe tampoco que fue lo que sucedió.

Yo creo que alguien me hizo una broma. Yo pensé que era un gato, yo no veía por afuera de la cámara yo veía aquí la camarita porque tenía el night shot, yo no veía nada, pero cuando veía por la cámara pues si distinguía algo".

Cuando voltea y veo los ojos, al principio si me sacó de pedo, porque si se vía ca… Al principio dije que era un gato y luego vi el video y no se veía tan gato, pero en el momento dije 'sea o no, yo voy a salir corriendo' y ya que quede como un pin… susto a ver qué es", Contó.

Por si fuera poco, Facundo negó esto hubiese sido algo hecho por la producción, pues aquella noche no tenían planeado grabar en el panteón; hasta el día de hoy sigue sin saber que sucedió realmente.

Sí sé que mi producción no me pudo haber hecho la broma porque ese día no iba a grabar eso, fuimos a hacer otras cosas y les dije 'creo que está de hueva el programa voy a intentar una cosa'. Nadie creerá en los fantasmas, pero quién tiene los huevos para irse a parar y decir 'a ver si hay algo que se metan en mí, demuéstrenmelo'. La producción se quedó afuera, por rating si he hecho muchas estupideces", añadió.

Facundo comienza a contar la historia de la niña fantasma a partir del minuto 1:50

Con información de: Radio Fórmula