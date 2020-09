José Ron revela haber tenido encuentro con ovnis y asegura que fue real

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas, José Ron, este domingo 27 de septiembre, compartió a través de su cuenta de Twitter, que acaba de ser testigo de un encuentro cercano del primer tipo.

Lo que quiere decir, el avistamiento de un ovni, ante esto el actor de Televisa quedó completamente sorprendido y lo compartió con sus seguidores en Twitter para ver si alguien más lo habría visto.

Tras haber hecho la publicación, José Ron reiteró, que sabía que muchos no le creerían, sin embargo, insistió en lo que presenció en el cielo.

Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta", confirmó.